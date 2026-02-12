Синоптик Ильин: климатическая весна в Москве начнется в апреле

По его словам, полноценное потепление с таянием снега и переходом осадков в дожди начнется не раньше апреля. До этого времени в столице ожидаются обильные снегопады. Уже на следующей неделе в город вернутся морозы до минус 13 градусов днем и минус 18 ночью. В третьей декаде февраля наступит продолжительная оттепель с температурой около нуля и слабым плюсом, однако снегопады не прекратятся.