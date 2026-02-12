Синоптик Ильин: климатическая весна в Москве начнется в апреле

Климатическая весна придет в Москву только в апреле, тогда как март останется холодным и снежным. Об этом NEWS.ru заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, полноценное потепление с таянием снега и переходом осадков в дожди начнется не раньше апреля. До этого времени в столице ожидаются обильные снегопады. Уже на следующей неделе в город вернутся морозы до минус 13 градусов днем и минус 18 ночью. В третьей декаде февраля наступит продолжительная оттепель с температурой около нуля и слабым плюсом, однако снегопады не прекратятся.
Ильин уточнил, что «репетиция весны» пройдет в конце текущей недели: рекордные снегопады сменятся дождями. Вторая половина февраля окажется примерно на четыре градуса теплее нормы, а сугробы просядут на десять сантиметров. Причиной потепления станет атлантический циклон.
Метеоролог Евгений Тишковец в беседе с сайтом телеканала «Звезда» добавил, что в четверг столичный регион окажется под влиянием теплого сектора ложбины циклона, который принесет снеговые тучи и потепление до нуля — минус двух градусов.
К концу дня высока вероятность первой в году оттепели. В пятницу ожидаются мокрый снег и первый дождь, температура поднимется до плюс трех градусов, что соответствует показателям конца марта. Однако оттепель будет кратковременной: уже в понедельник, 16 февраля, в Москве резко похолодает до минус девяти.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что на Москву идут ледяные дожди.