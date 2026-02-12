Вашингтон
«Стоим на месте»: футболист Мостовой оценил результаты россиян на Олимпиаде

Выступления российских спортсменов будут «плохими» во всех видах спорта, за исключением командных соревнований, до тех пор, пока спорт в стране будет «стоять на месте». Об этом в четверг, 12 февраля, заявил футболист Александр Мостовой. Так он прокомментировал результаты россиян на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

При этом спортсмен отметил, что не считает результаты российских атлетов позорными.

— Чтобы считать себя сильными, надо соревноваться с сильными! Иначе как ты узнаешь, какой ты, если будешь обыгрывать Гренаду и Монголию? У нас же любят кричать, что мы сильные, а потом приезжаем куда-то и думаем: «Ничего себе, как такое возможно?» И тут тебя ставят на место, — подчеркнул Мостовой.

Он добавил, что спортсменам тяжело только в индивидуальных видах спорта, в которых успех зависит от них самих, в то время как в командных соревнованиях можно «выбивать мяч на трибуны», передает «РБ Спорт».

В тот же день российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на Олимпийских играх, достигнув финиша за 24 минуты 45 секунд.