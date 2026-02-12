В России изменятся правила заселения в гостиницы с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года в России начинают действовать новые правила бронирования гостиниц. Это следует из официального документа правительства РФ. Некоторые изменения уже вступили в силу: осенью россияне могли заселяться в гостиницы по загранпаспорту, а с января — по водительским правам.
Новые правила касаются всех видов жилья: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и других. Теперь отели должны ждать гостя в течение суток с момента бронирования до расчетного часа следующего дня. Отменить бронь они не смогут до конца этого срока. Раньше у отелей было «негарантированное бронирование»: если турист не заселялся вовремя — бронь аннулировалась. Теперь, если турист отменил бронь до дня заезда, ему вернут всю сумму. Если он сообщил об отмене поздно или не пришел, с него удержат только стоимость одних суток.
При этом отели могут отказаться предоставить номер только если полностью возместят убытки туристу. Как и раньше, гостиницы должны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять почту и будить гостей по запросу. С 1 марта они больше не обязаны предоставлять кипяток, но должны иметь тонометр.
Все гостиницы должны быть зарегистрированы в специальном реестре. Без регистрации они не смогут бронировать номера через онлайн-сервисы. Это должно сделать рынок более прозрачным и защитить потребителей. В договоре бронирования нужно будет указывать площадь номера, условия бронирования, когда можно отменить бронь и как вернуть предоплату.
