В России изменятся правила заселения в гостиницы с 1 марта 2026 года

Новые правила касаются всех видов жилья: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и других. Теперь отели должны ждать гостя в течение суток с момента бронирования до расчетного часа следующего дня. Отменить бронь они не смогут до конца этого срока. Раньше у отелей было «негарантированное бронирование»: если турист не заселялся вовремя — бронь аннулировалась. Теперь, если турист отменил бронь до дня заезда, ему вернут всю сумму. Если он сообщил об отмене поздно или не пришел, с него удержат только стоимость одних суток.