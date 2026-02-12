Эксперт Ершов рассказал о главных ошибках при запуске аккумулятора в мороз

Зимой водители часто допускают ошибки при эксплуатации аккумулятора, что значительно сокращает срок его службы. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Константин Ершов.
По его словам, самая распространенная ошибка — многократные попытки запуска двигателя с короткими паузами. В мороз емкость батареи падает, масло густеет, и избыточная нагрузка быстро разряжает аккумулятор, что может привести к значительной потере энергии.
Вторая проблема — хранение разряженной батареи на холоде. Такой аккумулятор замерзает быстрее, это повреждает пластины и снижает емкость.
Ершов также предупредил об опасности неправильного «прикуривания». Нарушение полярности или некачественные провода вызывают скачки напряжения и грозят поломкой электроники. Еще один важный момент — окисленные клеммы. Из-за налета возрастает сопротивление, мотор запускается тяжелее, а нагрузка на батарею растет.
Кроме того, эксперт не рекомендует ограничиваться только короткими поездками с автозапуском и подогревами. Генератор не успевает восполнить заряд, и ресурс аккумулятора постепенно истощается.
Главное зимнее правило, по мнению Ершова, простое: батарея должна быть полностью заряжена, контакты чистыми, а попытки пуска разумными. Это поможет избежать внезапной замены аккумулятора в самый неподходящий момент.
Ранее эксперт Юрий Капштык назвал правила ухода за аккумулятором в мороз.