Эксперт Ершов рассказал о главных ошибках при запуске аккумулятора в мороз

Ершов также предупредил об опасности неправильного «прикуривания». Нарушение полярности или некачественные провода вызывают скачки напряжения и грозят поломкой электроники. Еще один важный момент — окисленные клеммы. Из-за налета возрастает сопротивление, мотор запускается тяжелее, а нагрузка на батарею растет.