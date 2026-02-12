Тардиф заявил, что хочет как можно скорее вернуть сборную России и Белоруссии к международным турнирам.
Комментарий президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа приводит портал The Hockey News. По его словам, возвращение команд стало бы позитивным сигналом.
«Мы хотим как можно скорее вернуть Белоруссию и Россию. Потому что прежде всего это будет означать, что мир станет немного лучше», — отметил Тардиф.
Российские и белорусские сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года.
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, комментируя ситуацию, заявил, что предпочёл бы избежать геополитических вопросов в спорте. По его словам, это было бы лучше как для хоккея, так и для болельщиков.
В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. В ряде индивидуальных видов спорта ограничения уже сняты или спортсмены допущены в нейтральном статусе.
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев раскритиковал Тардифа, назвав его «редким негодяем». По его словам, место сборной России на турнире в Милане получила команда Франции. Дегтярев сообщил о намерении обратиться в суд.