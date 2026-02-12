Мэр Сердобска ушла в отставку из-за скандала с выдачей жилищных сертификатов

Мэр города Сердобска в Пензенской области Марина Ермакова в четверг, 12 февраля, заявила, что решила покинуть свой пост на фоне резонанса, связанного с жилищными сертификатами, которые выдали, предположительно, мигрантам.
Ранее глава города опубликовала фотографию с церемонии выдачи сертификатов, на которой присутствовала женщина в хиджабе с детьми. Снимок опубликовали в Telegram-каналах, после чего ее страница в соцсети «ВКонтакте» заполнилась недовольными комментариями.
— Мне страшно как человеку, который столкнулся с травлей, масштабы которой невозможно представить. И молчать, когда тебя унижают и уничтожают, — значит соглашаться. Поэтому я буду защищать себя от клеветы с помощью прокуратуры, следственных органов и суда, — написала Ермакова.
Она добавила, что решение об уходе с поста мэра далось ей непросто, но она считает невозможным вариант продолжать работу в таких условиях, передает Газета.Ru.
12 января бывший мэр подмосковных Химок Елена Землякова подала заявление об отставке и удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Она заняла пост 28 февраля 2025 года.