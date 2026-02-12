Вашингтон
Польша столкнулась с нехваткой топлива из-за рекордно низких температур

В Польше возникла нехватка топливных пеллет, используемых в пришедших на замену традиционным печам котлах.

Источник: Комсомольская правда

Польша столкнулась с острой нехваткой топлива на фоне суровой зимы и рекордно низких температур в стране. Об этом сообщает RMF24.

«Во многих регионах Польши были зафиксированы рекордно низкие температуры, и спрос на топливо резко возрос», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в республике появилась острая нехватка топливных пеллет, которые используются для новых котлов. Древесные гранулы стали заканчиваться на складах и у оптовых продавцов еще в конце января, поскольку Польша стала заменять традиционные топливные печи. Из-за этого в стране были введены ограничения на продажи сырья.

Ранее KP.RU сообщал, что в Европе обеспокоены из-за истощения запасов природного газа на континенте. Как заявило агентство Bloomberg, в Германии, где расположены крупнейшие в регионе хранилища, их заполняемость составляет лишь четверть от общего объема.