Польша столкнулась с нехваткой топлива из-за рекордно низких температур

В материале отмечается, что в республике появилась острая нехватка топливных пеллет, которые используются для новых котлов. Древесные гранулы стали заканчиваться на складах и у оптовых продавцов еще в конце января, поскольку Польша стала заменять традиционные топливные печи. Из-за этого в стране были введены ограничения на продажи сырья.