Польша столкнулась с нехваткой топлива из-за рекордно низких температур

Польша столкнулась с острой нехваткой топлива на фоне суровой зимы и рекордно низких температур в стране. Об этом сообщает RMF24.
«Во многих регионах Польши были зафиксированы рекордно низкие температуры, и спрос на топливо резко возрос», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что в республике появилась острая нехватка топливных пеллет, которые используются для новых котлов. Древесные гранулы стали заканчиваться на складах и у оптовых продавцов еще в конце января, поскольку Польша стала заменять традиционные топливные печи. Из-за этого в стране были введены ограничения на продажи сырья.
Ранее KP.RU сообщал, что в Европе обеспокоены из-за истощения запасов природного газа на континенте. Как заявило агентство Bloomberg, в Германии, где расположены крупнейшие в регионе хранилища, их заполняемость составляет лишь четверть от общего объема.