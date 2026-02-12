Вашингтон
Донецкий «Шахтёр» допустили до игры во Второй лиге чемпионата России

Донецкий «Шахтёр» официально допущен к выступлению в российском профессиональном футболе. Клуб прошёл аттестацию Футбольной национальной лиги и включён в число участников Второй лиги «Дивизион Б» на сезон 2026 года, сообщили в пресс-службе команды.

Источник: Life.ru

Комиссия лиги выдала аттестаты 28 командам. В их числе — и легендарный клуб из столицы Донецкой Народной Республики.

Вторая лига — третий по значимости дивизион в системе российского футбола, разделённый на дивизионы А и Б. Победители соревнований получают право на повышение в Первую лигу (ФНЛ).

Ранее Life.ru рассказывал, как «Краснодар» усиливает состав перед решающей стадией сезона. Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли, забивший 10 голов в 20 матчах, близок к переходу в состав «быков» за 60 миллионов рублей плюс бонусы. Аргентинец уже проходит медосмотр. При рыночной стоимости в 1,5 млн евро трансфер выглядит крайне выгодным. Оба события — и допуск донецкой команды, и яркий трансфер — говорят о том, что российский футбол живёт полной жизнью, развивается и прирастает новыми участниками.

