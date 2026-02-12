Создан дешевый сенсор ультрафиолета на базе белков и кишечной палочки

Последующие опыты показали, что высушенные клетки этих микробов способны вырабатывать яркое свечение и быстро менять его цвет при воздействии ультрафиолета. Опираясь на это наблюдение, ученые создали материал на базе биомассы кишечной палочки, который заметным для глаза образом меняет свой цвет уже через пять минут после попадания на солнечный цвет. В перспективе это позволит использовать его для отслеживания радиационной нагрузки, а также решения других задач, связанных с ультрафиолетом, подытожили ученые.