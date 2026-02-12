Врач Калмыков рассказал, к каким проблемам могут привести серные пробки в ушах

Еще одна распространенная проблема, которую часто не воспринимают всерьез, — шум в ушах. В большинстве случаев сторонние звуки действительно не являются причиной серьезных проблем, однако иногда они также могут свидетельствовать об опасных патологиях. Причиной посторонних звуков также могут быть побочные действия от медикаментов. Об этом предупредил главврач монопрофильной клиники по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата «Свобода движения» Алексей Попов.