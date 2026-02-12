Врач Калмыков рассказал, к каким проблемам могут привести серные пробки в ушах

Скопление серы в ушах может привести к отиту, если вовремя не уделять этому должного внимания. Об этом сообщил главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь Здоров» Иван Калмыков.
— Серная пробка приводит к снижению слуха, что нарушает один из важнейших органов чувств. Длительное нахождение серной пробки в наружном слуховом проходе может привести к развитию наружного отита, — пояснил эксперт.
Для удаления серной пробки он рекомендовал обратиться к врачу. Чтобы уменьшить риск ее образования, следует избегать использования ватных палочек для чистки ушей — достаточно поддерживать гигиену ушной раковины во время душа, передает «РИАМО».
Еще одна распространенная проблема, которую часто не воспринимают всерьез, — шум в ушах. В большинстве случаев сторонние звуки действительно не являются причиной серьезных проблем, однако иногда они также могут свидетельствовать об опасных патологиях. Причиной посторонних звуков также могут быть побочные действия от медикаментов. Об этом предупредил главврач монопрофильной клиники по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата «Свобода движения» Алексей Попов.