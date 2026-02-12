В ЗЖМ в Ростове прорвало теплотрассу, без отопления остались десятки домов

Часть жителей Западного жилого массива Ростова-на-Дону осталась без тепла в квартирах из-за коммунальной аварии вечером в четверг, 12 февраля. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Повреждение произошло на теплотрассе в районе дома № 19 по проспекту Коммунистическому. Под отключение попали дома на самом проспекте с № 12 по 25, на 2-й Краснодарской — с 68 по 78, на Прогрессивной — с 1 по 9 и с 12 по 14, а также на улице Зорге — с 2 по 12.
— Ремонт ведет компания «Ростовские тепловые сети». Завершить работы планируют к пяти утра пятницы, 13 февраля. Телефон для справок: +7 (863) 234−89−44, — уведомила министр.
