В ЗЖМ в Ростове прорвало теплотрассу, без отопления остались десятки домов

Повреждение произошло на теплотрассе в районе дома № 19 по проспекту Коммунистическому. Под отключение попали дома на самом проспекте с № 12 по 25, на 2-й Краснодарской — с 68 по 78, на Прогрессивной — с 1 по 9 и с 12 по 14, а также на улице Зорге — с 2 по 12.