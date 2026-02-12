Болеющая раком Маргарита Симоньян впервые появилась на публике без парика

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в четверг, 12 февраля, впервые появилась на публичном мероприятии без парика, который ранее вынуждена была носить из-за прохождения химиотерапии.
Симоньян приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 83-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, где ее наградили званием «Почетный гражданин Краснодара».
— Я вот сейчас перед церемонией говорила мэру, что много было в моей жизни государственных наград, которые считаются очень почетными. Но я никогда, получая их, не испытывала такого пьянящего набора чувств, как от этого удостоверения, — подчеркнула журналистка.
Звание и памятную медаль «За заслуги» ей вручил мэр Краснодара Евгений Наумов. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Симоньян.
7 сентября Маргарита Симоньян сообщила о наличии у нее тяжелого заболевания, из-за которого ей потребовалась срочная операция. Позднее, 22 сентября, она призналась, что проходит лечение от рака. 8 декабря Симоньян рассказала, что после рабочей поездки в Индию отправилась на третий сеанс химиотерапии, и добавила, что стала плохо себя чувствовать в первые дни после процедуры.