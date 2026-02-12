Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болеющая раком Маргарита Симоньян впервые появилась на публике без парика

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в четверг, 12 февраля, впервые появилась на публичном мероприятии без парика, который ранее вынуждена была носить из-за прохождения химиотерапии.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в четверг, 12 февраля, впервые появилась на публичном мероприятии без парика, который ранее вынуждена была носить из-за прохождения химиотерапии.

Симоньян приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 83-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, где ее наградили званием «Почетный гражданин Краснодара».

— Я вот сейчас перед церемонией говорила мэру, что много было в моей жизни государственных наград, которые считаются очень почетными. Но я никогда, получая их, не испытывала такого пьянящего набора чувств, как от этого удостоверения, — подчеркнула журналистка.

Звание и памятную медаль «За заслуги» ей вручил мэр Краснодара Евгений Наумов. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Симоньян.

7 сентября Маргарита Симоньян сообщила о наличии у нее тяжелого заболевания, из-за которого ей потребовалась срочная операция. Позднее, 22 сентября, она призналась, что проходит лечение от рака. 8 декабря Симоньян рассказала, что после рабочей поездки в Индию отправилась на третий сеанс химиотерапии, и добавила, что стала плохо себя чувствовать в первые дни после процедуры.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше