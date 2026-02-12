Глава госслужбы Британии Уормолд объявил об отставке

Глава государственной гражданской службы и секретарь кабинета министров Великобритании Крис Уормолд объявил об отставке.
«Для меня было честью и привилегией служить на государственной службе в течение последних 35 лет и особой честью — возглавлять ее в качестве секретаря кабинета министров», — приводит ТАСС заявление Криса Уормолда.
При этом британский премьер-министр Кир Стармер поблагодарил Криса Уормолда за службу в течение около 40 лет. Он пожелал ему «всего самого лучшего в будущем».
Как ранее сообщали британские СМИ, Крис Уормолд решил уйти в отставку на фоне разногласий с Киром Стармером. По данным The Guardian, премьер-министр оказался недоволен нежеланием Криса Уормолда проводить реформу госслужбы.
Ранее сообщалось, что Тим Аллан, исполнительный директор по коммуникациям Кира Стармера, подал в отставку.