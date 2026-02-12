Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава госслужбы Британии Уормолд объявил об отставке

Подавший в отставку глава госслужбы Британии Крис Уормолд заявил, что для него было честью и привилегией служить на госслужбе.

Источник: Аргументы и факты

Глава государственной гражданской службы и секретарь кабинета министров Великобритании Крис Уормолд объявил об отставке.

«Для меня было честью и привилегией служить на государственной службе в течение последних 35 лет и особой честью — возглавлять ее в качестве секретаря кабинета министров», — приводит ТАСС заявление Криса Уормолда.

При этом британский премьер-министр Кир Стармер поблагодарил Криса Уормолда за службу в течение около 40 лет. Он пожелал ему «всего самого лучшего в будущем».

Как ранее сообщали британские СМИ, Крис Уормолд решил уйти в отставку на фоне разногласий с Киром Стармером. По данным The Guardian, премьер-министр оказался недоволен нежеланием Криса Уормолда проводить реформу госслужбы.

Ранее сообщалось, что Тим Аллан, исполнительный директор по коммуникациям Кира Стармера, подал в отставку.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше