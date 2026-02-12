Опасная погода: в Алматы и 14 областях объявили штормовое предупреждение на пятницу

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, ночью порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед. 13—15 февраля в горных и предгорных районах области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.