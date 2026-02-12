Сухая кожа может указывать на целую россыпь болезней: терапевт назвала возможные недуги

По словам специалиста, все причины можно разделить на внешние и внутренние. Если с погодой или неподходящей косметикой все понятно, то внутренние факторы часто упускают из виду. Волгина объяснила, что к проблеме ведет нехватка витаминов, увлечение фастфудом и сладостями, а также недостаток чистой воды. Врач подчеркнула: даже любимый кофе по утрам может обезвоживать организм, если не запивать его водой.