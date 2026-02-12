Сухая кожа может указывать на целую россыпь болезней: терапевт назвала возможные недуги

Сухая и шелушащаяся кожа — это не всегда проблема неправильного крема или холодной погоды. Иногда организм сигнализирует таким образом о серьезных внутренних нарушениях. О том, какие болезни могут проявляться через сухость кожи, рассказала терапевт Ирина Волгина в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, все причины можно разделить на внешние и внутренние. Если с погодой или неподходящей косметикой все понятно, то внутренние факторы часто упускают из виду. Волгина объяснила, что к проблеме ведет нехватка витаминов, увлечение фастфудом и сладостями, а также недостаток чистой воды. Врач подчеркнула: даже любимый кофе по утрам может обезвоживать организм, если не запивать его водой.
Кроме того, на состояние кожи напрямую влияют вредные привычки. Волгина отметила, что курение — один из ключевых факторов, ухудшающих внешний вид и здоровье покровов. Однако самые опасные «звоночки» — это конкретные заболевания.
Специалист уточнила, что стянутость и шелушение нередко сопровождают такие болезни, как атопический дерматит, экзема, псориаз или ихтиоз. Также в этом списке значатся сахарный диабет и сбои в работе щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Волгина добавила, что спровоцировать проблему может и бесконтрольный прием лекарств — например, мочегонных средств или ретиноидов.
Отдельную тему подняла дерматолог Марият Мухина. Она предупредила о вреде дешевых LED-масок, которые россияне часто заказывают на китайских маркетплейсах. Ее слова приводит 360.ru.
Мухина заявила, что поддельные аппараты не работают так, как оригиналы, и не приносят пользы. Вместо омоложения кожа получает сильный стресс. По мнению врача, использование несертифицированных приборов опасно ожогами, дерматитом, перегревом тканей и даже теоретическим риском развития раковых клеток.