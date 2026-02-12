Вашингтон
Белоруска Зуева заняла 6-е место на ОИ в беге на коньках на 5000 м

Белорусская спортсменка отстала от победительницы — итальянки Франчески Лоллобриджиды — почти на 11,50 секунды.

Источник: Telegram / НОК Беларуси

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла шестое место на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета в четверг.

«Белоруска выступила во второй паре из шести вместе с Лорой Холл из Канады. И показала время — 6.57,70», — говорится в Telegram-канале НОК.

Уточняется, что изначально соперницей Марины Зуевой должна была быть голландка Бенте Керкхофф, однако та снялась по медицинским показаниям.

В комитете также отметили, что на этапе Кубка мира в Херенвене в этой дисциплине Марина Зуева показала девятый результат/, пробежав дистанцию за 6.53,46.

Победу на 5000 метров сегодня одержала итальянка Франческа Лоллобриджида (6:46.17). Серебро досталось голландке Мерел Конейн, бронза — норвежке Рагне Виклунд.

Ранее на дистанции 3000 метров на ОИ в Италии Зуева заняла 15‑е место, показав результат 4:07.09. Тогда золото так же выиграла Лоллобриджида, серебро завоевала Виклунд, бронзу — канадка Валери Мальте.

Беларусь на Олимпиаде в Италии представляют семь спортсменок, они выступают в нейтральном статусе. В частности, это Мария Шканова (горнолыжный спорт), Марина Зуева (конькобежный спорт), Анна Королева (лыжные гонки), Виктория Сафонова (фигурное катание), а также фристайлистки Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова.

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года, на них будут разыграны 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.