Жителей Ростовской области предупредили о беспилотной опасности вечером 12 февраля

Вечером в четверг, 12 февраля, жителей Ростовской области предупредили о беспилотной опасности. СМС с соответствующим сообщением люди получили по мобильной связи от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
— В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — говорится в рассылке.
Напомним, в ночь на 12 февраля в небе над Ростовской областью были уничтожены три БПЛА противника. Силами ПВО дроны были ликвидированы на севере региона, в Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах.
