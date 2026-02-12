Вашингтон
Жителей Ростовской области предупредили о беспилотной опасности вечером 12 февраля

В РСЧС рекомендуют уйти с улицы и не подходить к окнам.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в четверг, 12 февраля, жителей Ростовской области предупредили о беспилотной опасности. СМС с соответствующим сообщением люди получили по мобильной связи от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

— В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — говорится в рассылке.

Напомним, в ночь на 12 февраля в небе над Ростовской областью были уничтожены три БПЛА противника. Силами ПВО дроны были ликвидированы на севере региона, в Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах.

