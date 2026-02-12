Нужно ли есть первые блюда каждый день: диетолог дала ответ

Врач-диетолог Людмила Денисенко заявила в беседе с RT, что ежедневное употребление супов не является обязательной медицинской нормой. По ее словам, привычка есть первое — это не физиологическая потребность, а исторически сложившаяся традиция, поэтому каждый человек вправе самостоятельно решать, включать ли супы в свой рацион.
Специалист пояснила, что, несмотря на отсутствие строгих правил, у первых блюд есть важные преимущества. Как отметила Денисенко, желудку гораздо проще перерабатывать пищу, если в ней присутствует бульон, а не сухие перекусы.
Также врач подчеркнула, что супы богаты клетчаткой и витаминами, а куриный бульон, например, способствует работе ресничек эпителия и помогает быстрее справиться с простудой.
Особую пользу горячие блюда приносят в холодное время года, когда организм ослаблен. Технолог Инесса Гладкова в беседе с Life.ru рассказала, что восстановить силы зимой помогают азиатские варианты первых блюд. Она уточнила, что даже такие позиции, как мисо-суп или лапша с овощами, могут стать полноценной альтернативой привычным щам и борщам.