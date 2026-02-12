Нужно ли есть первые блюда каждый день: диетолог дала ответ

Особую пользу горячие блюда приносят в холодное время года, когда организм ослаблен. Технолог Инесса Гладкова в беседе с Life.ru рассказала, что восстановить силы зимой помогают азиатские варианты первых блюд. Она уточнила, что даже такие позиции, как мисо-суп или лапша с овощами, могут стать полноценной альтернативой привычным щам и борщам.