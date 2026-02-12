Россиянам назвали продукты, повышающие риск внезапной смерти

Кардиолог Елизавета Скородумова назвала продукты, которые чаще всего приводят к внезапной смерти. Речь идёт о жареных блюдах, колбасах и фастфуде, которые есть почти в каждом холодильнике, пишет Lenta.ru.
Врач объяснила, что повседневная еда разрушает сердце через атеросклероз, инфаркты и сбои ритма. По её словам, крупные исследования уже доказали: регулярное употребление жареного, ультрапереработанной еды и насыщенных жиров резко повышает смертельные риски.
Скородумова привела конкретные цифры: картофель фри и жареная курица увеличивают вероятность смерти на 13−28 процентов. Всё дело в трансжирах, которые вызывают воспаление сосудов. Что касается колбас, сосисок и копчёностей, то из-за соли и холестерина летальность среди сердечников возрастает на 10−40 процентов.
Медик подчеркнула, что такая еда способствует закупорке сосудов бляшками, скачкам давления и аритмии. Всё это часто заканчивается фатальным инфарктом или инсультом. При этом, как отметила кардиолог, достаточно заменить жареное на запечённое, убрать соль и отказаться от «мусорной» еды, чтобы снизить риски на 36 процентов — такие данные дают метаанализы.
Тем временем терапевт Дмитрий Демидик предупредил о другой опасности, которая поджидает любителей острых ощущений. Он заявил, что нырять в сугроб или ледяную купель сразу после бани смертельно опасно.
Демидик пояснил, что резкий перепад температур становится серьёзным стрессом даже для тренированного человека. Для обычного же посетителя бани, особенно с хроническими болезнями, это почти гарантированные проблемы со здоровьем. Слова специалиста приводит RT.