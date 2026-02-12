Россиянам назвали продукты, повышающие риск внезапной смерти

Медик подчеркнула, что такая еда способствует закупорке сосудов бляшками, скачкам давления и аритмии. Всё это часто заканчивается фатальным инфарктом или инсультом. При этом, как отметила кардиолог, достаточно заменить жареное на запечённое, убрать соль и отказаться от «мусорной» еды, чтобы снизить риски на 36 процентов — такие данные дают метаанализы.