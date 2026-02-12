Вашингтон
В России с 1 апреля могут ужесточить утильсбор

В России начали обсуждение возможного ужесточения утильсбора. Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством промышленности и торговли и передан на рассмотрение в правительство РФ.

Предлагается пересмотреть правила начисления утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Согласно действующим правилам, иномарки из стран ЕАЭС освобождаются от утильсбора, если они ввозятся физическим лицом по таможенному приходному ордеру (ТПО) для личного использования.

В случае если физическое лицо ввозит автомобиль как товар и заполняет таможенную декларацию вместо ТПО, утильсбор будет начисляться полностью. Новый законопроект предполагает уравнивание условий для иномарок, предназначенных для продажи и личного пользования, что приведет к увеличению их стоимости, передает auto.ru.

При этом еще 25 декабря Минпромторг России выступил с инициативой перенести срок оплаты утильсбора крупнейшими компаниями страны. Ведомство предложило отложить платежи до декабря 2026-го. Также подготовлен соответствующий проект постановления.