В России с 1 апреля могут ужесточить утильсбор

В случае если физическое лицо ввозит автомобиль как товар и заполняет таможенную декларацию вместо ТПО, утильсбор будет начисляться полностью. Новый законопроект предполагает уравнивание условий для иномарок, предназначенных для продажи и личного пользования, что приведет к увеличению их стоимости, передает auto.ru.