Адвокат Власова: Дело могут возбудить против Тодоренко после истории с медом

В отношении телеведущей Регины Тодоренко может быть возбуждено уголовное дело, если она действительно намеренно добавила аллергику мед в чай и потерпевший напишет заявление. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Звездач» заявила адвокат Ольга Власова.
— Ее слова публике — вилами по воде. Другое дело, если в случае ссоры она добавила в чай аллерген, зная о последствиях, это уже другая квалификация, — отмечает юрист.
По словам Власовой, сами заявления телеведущей ничего не нарушают, но если вред здоровью все же действительно был нанесен, то уголовное дело может быть возбуждено. За умышленное причинение вреда здоровью человеку может грозить до восьми лет лишения свободы, а если был бы летальный исход — до 12 лет лишения свободы, говорится в публикации.
Тодоренко в интервью шоумену Павлу Воле рассказала о том, что положила мед в чай своему другу с аллергией. После этого у молодого человека появился отек Квинке. Тодоренко пояснила, что сделала это, чтобы доказать, что аллергическая реакция является «психосоматикой». Ведущая подчеркнула, что тогда она была ужасным человеком, но сейчас исправилась. Муж Тодоренко Влад Топалов, который в тот момент находился с супругой, назвал ее «отъехавшей». Теперь пользователи Сети обвиняют Тодоренко в «покушении на убийство» и потребовали ее «отмены».