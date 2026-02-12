Адвокат Власова: Дело могут возбудить против Тодоренко после истории с медом

Тодоренко в интервью шоумену Павлу Воле рассказала о том, что положила мед в чай своему другу с аллергией. После этого у молодого человека появился отек Квинке. Тодоренко пояснила, что сделала это, чтобы доказать, что аллергическая реакция является «психосоматикой». Ведущая подчеркнула, что тогда она была ужасным человеком, но сейчас исправилась. Муж Тодоренко Влад Топалов, который в тот момент находился с супругой, назвал ее «отъехавшей». Теперь пользователи Сети обвиняют Тодоренко в «покушении на убийство» и потребовали ее «отмены».