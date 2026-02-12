WSJ: США втайне направили в Иран примерно 6 тысяч терминалов Starlink

Администрация главы США Дональда Трампа втайне направила в Иран примерно 6 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink после окончания массовых акций протеста. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на анонимных американских чиновников.
По словам источников, Госдеп закупил практически 7 тысяч терминалов Starlink. Причем большинство из них было приобретено в январе. Техника предназначена для помощи противникам властей Ирана, чтобы те могли обходить блокировку сети. Это совершили после того, как Белый дом согласился перераспределить средства с других программ поддержки интернет-доступа в исламской стране. Как утверждает газета, Трамп был в курсе поставок. Однако чиновники не уверены, одобрял ли он данный план лично.
Издание уточнило, что это первый известный случай прямой отправки Starlink в Иран по инициативе Америки.
Ранее Дональд Трамп потребовал от властей Тегерана поторопиться с принятием решения насчет заключения сделки с Вашингтоном. Политик заявил, что, если в ближайшее время договор не согласуют, то США будут вынуждены разрешить все военным путем.