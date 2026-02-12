Врач Кондрахин: от общей посуды в офисе можно заразиться гепатитом

Общая посуда в офисах представляет угрозу для здоровья и может стать источником серьезных инфекций. Об этом интернет-изданию «Абзац» сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По словам эксперта, использование общих тарелок, чашек и столовых приборов без надлежащей обработки создает риск заражения кишечными и вирусными инфекциями. Среди них — пищевые токсикоинфекции, гепатит А и даже туберкулез. Возбудители передаются как воздушно-капельным, так и бытовым или фекально-оральным путем.
Кондрахин подчеркнул, что для обеззараживания посуда должна проходить полноценную санитарную обработку, включая замачивание и дезинфекцию. В офисных условиях допустимо использование посудомоечных машин, поскольку высокая температура уничтожает патогены. Однако самым надежным способом защиты врач считает использование личных приборов при тщательном соблюдении их чистоты.
