Врач Кондрахин: от общей посуды в офисе можно заразиться гепатитом

По словам эксперта, использование общих тарелок, чашек и столовых приборов без надлежащей обработки создает риск заражения кишечными и вирусными инфекциями. Среди них — пищевые токсикоинфекции, гепатит А и даже туберкулез. Возбудители передаются как воздушно-капельным, так и бытовым или фекально-оральным путем.