Искоренить фашизм: почему ветаран армии ушел добровольцем на СВО

Ветеран Вооруженных сил и Федеральной службы исполнения наказаний полковник в отставке Владимир Слесаревич после окончания контракта вернулся со специальной военной операции.
Ветеран Вооруженных сил и ФСИН России полковник в отставке Владимир Слесаревич имел хорошую зарплату и, выйдя на пенсию, работал на руководящей должности в одном из оборонных предприятий. Но решил поменять свою жизнь и отправился на специальную военную операцию. Об этом решении он говорит просто — патриотизм, то чувство, которое свойственно тем людям, кто рожден еще в Советском Союзе.
— Подтолкнуло одно обстоятельство: у меня заболели родители и пришлось выехать в город Стародуб Брянской области, чтобы ухаживать за ними. В это время на одной из улиц упал дрон, начиненный взрывчаткой, погибло несколько человек и ребенок. После этого я понял, что не могу оставаться в стороне и отправился оформлять контракт, чтобы пойти на СВО, — рассказывает Слесаревич.
Правда по возрасту уже не подходил на аттестованные должности да и военно-учетная специальность «военный юрист» была не боевая, поэтому пошел служить в добровольческий отряд «Барс» простым рядовым. Вначале были двухнедельные курсы.
— У нас служили и ветераны Вооруженных сил с большими чинами, один был выпускником Академии имени Фрунзе. Продвигаться по службе могли люди с деловыми качествами, порой на руководящие должности назначали тех, кто увольнялся из армии старшиной или прапорщиком, — продолжает Слесаревич.
Самого Владимира Владимировича вскоре назначили заместителем командира стрелкового батальона «Барс-Брянск» по военно-политической работе. Он выбрал себе позывной «Танго».
— Я занимался воспитательной работой с личным составом, находил подход к каждому бойцу, а среди них были как бывшие большие военные чины, так и люди, отсидевшие когда-то в местах лишения свободы и помилованные президентом РФ за участие в боевых действиях. Но несмотря на это, обстановка в отряде была благополучной и все честно выполняли работу, — говорит Владимир. — Стабильная работа была выстроена благодаря контролю губернатора Брянской области Александра Богомаза, командира добровольческой бригады Сергея Антошина (позывной «Шеф») и начальника штаба Николая Голубокова — «Маэстро».
Кстати, Владимира Слесаревича судьба неожиданно свела с одноклассником — Александром Грабельниковым, который, будучи успешным адвокатом, тоже пошел служить в добровольческий отряд «Барс».
Подразделение дислоцировалось на границе Брянской области с Украиной, приходилось выполнять многие боевые задачи. Были и обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, но атаки отражали успешно.
— Хочется отметить, что в «Барсе» служило много жителей Брянской области, то есть тех, кто чаще других россиян сталкивался с бесчинствами украинцев. Особенно после диверсионного акта — взрыва моста и поезда в Брянской области — выстраивались люди, чтобы пойти на СВО, — вспоминает Слесаревич.
Он рассказывает, что практически все в отряде пошли служить по патриотическим мотивам, чтобы искоренить фашизм в соседнем славянском государстве.
— У нас были уникальные люди, например Александр Беликов, имевший три высших образования. Он когда-то работал председателем колхоза, потом окончил семинарию и стал священником, — говорит Слесаревич. — Он и в отряде фактически стал фронтовым священником, проводил службы, крестил, причащал. Сейчас он заключил третий полугодовой контракт.
Работа Беликова была очень цена в военных условиях, и к нему тянулись бойцы. Интересно, что помогал он не только православным, но и военнослужащим других конфессий.
СПРАВКА.
Добровольческий отряд «Барс-Брянск» дислоцируется в Брянской области. В задачи подразделения входит охрана и оборона объектов критической инфраструктуры и социальной сферы, борьба с БПЛА, пресечение деятельности ДРГ противника, эвакуация мирного населения, обеспечение режима контртеррористической операции. На добровольцев «Барс-Брянск» распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для участников СВО, сохранение рабочего места на время несения службы в отряде, компенсации за ранения, выплаты членам семьи погибших, другие социальные льготы и статус участника СВО.