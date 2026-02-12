Искоренить фашизм: почему ветаран армии ушел добровольцем на СВО

— Подтолкнуло одно обстоятельство: у меня заболели родители и пришлось выехать в город Стародуб Брянской области, чтобы ухаживать за ними. В это время на одной из улиц упал дрон, начиненный взрывчаткой, погибло несколько человек и ребенок. После этого я понял, что не могу оставаться в стороне и отправился оформлять контракт, чтобы пойти на СВО, — рассказывает Слесаревич.