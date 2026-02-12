Сложный пароль не всегда защищает от взлома: что важно знать о безопасности своих аккаунтов

Многие россияне до сих пор уверены: чем больше в пароле заглавных букв, цифр и знаков, тем надежнее защищен аккаунт. Однако эксперты заявляют, что это правило устарело, а безопасность сегодня зависит от совершенно других факторов. Подробности в беседе с RT раскрыл киберэксперт Андрей Рыбников.
По словам специалиста, современные системы защиты строятся не на наборе символов, а на понимании того, как злоумышленники крадут данные. Рыбников подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев хакеры не подбирают пароли вручную, перебирая варианты на сайте. Крупные онлайн-платформы давно используют блокировки после нескольких неудачных попыток, а также применяют CAPTCHA и анализ поведения пользователя.
Намного чаще пароли попадают в руки мошенников из-за массовых утечек баз данных или фишинговых сайтов. Еще одна распространенная проблема — привычка людей использовать один и тот же пароль на разных ресурсах, пояснил Андрей Рыбников. По его мнению, длина и уникальность комбинации важны, но ключевую роль играет не сложность, а её неповторяемость.
Также эксперт Ярослав Истомин, чье мнение приводит «Царьград», предупредил о рисках при переходе по ссылкам от незнакомцев. Он отметил, что простое открытие веб-страницы, как правило, не несёт угрозы. Опасность возникает только тогда, когда пользователь добровольно вводит на подозрительном сайте конфиденциальные данные: пароль, код из SMS или банковские реквизиты.