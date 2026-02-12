Сложный пароль не всегда защищает от взлома: что важно знать о безопасности своих аккаунтов

Многие россияне до сих пор уверены: чем больше в пароле заглавных букв, цифр и знаков, тем надежнее защищен аккаунт. Однако эксперты заявляют, что это правило устарело, а безопасность сегодня зависит от совершенно других факторов. Подробности в беседе с RT раскрыл киберэксперт Андрей Рыбников.