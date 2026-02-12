Эксперт посоветовал завести отдельную банковскую карту для онлайн-покупок

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал россиянам использовать отдельную банковскую карту для совершения онлайн-покупок, чтобы защититься от мошенников.
«Покупки на маркетплейсах — это возможность сэкономить время. Зачастую сейчас это выглядит так: увидел нужную вещь, ввел платежные данные и купил товар. Так мошенники могут создавать ловушки в виде фишинговых ссылок и сайтов-двойников со смысловыми и орфографическими ошибками. Для защиты обязательно заведите себе отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Не используйте для этого зарплатные реквизиты. Важно, чтобы на карте было не больше денег, чем на одну-две покупки. Так злоумышленники не смогут сразу похитить все средства», — сказал Щербаченко порталу NEWS.ru.
Эксперт также советует проверять информацию о магазине: наличие данных о компании, контакты, ИНН, который можно проверить с помощью сайта ФНС. Щербаченко рекомендует не совершать предоплату, не получив товар, внимательно проверять качество продукции и не откликаться на просьбы сообщить данные карты, так как все переводы можно осуществить через СБП по номеру телефона. Слова доцента приводит портал NEWS.ru.