Пьяный швед угнал у финского курьера автомобиль и попытался уехать в Россию

В Финляндии гражданин Швеции в нетрезвом состоянии угнал у местного курьера автомобиль и попытался уехать на нем в Россию. Позднее правоохранители задержали его в городе Салле. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщила местная телерадиокомпания Yle.