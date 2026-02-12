Пьяный швед угнал у финского курьера автомобиль и попытался уехать в Россию

В Финляндии гражданин Швеции в нетрезвом состоянии угнал у местного курьера автомобиль и попытался уехать на нем в Россию. Позднее правоохранители задержали его в городе Салле. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщила местная телерадиокомпания Yle.
— В воскресенье (8 февраля — прим. «ВМ») он угнал автомобиль курьера в Рованиеми, в машине находилась банковская карта, с помощью которой мужчина сделал небольшие покупки на автозаправке, — говорится в материале.
По данным журналистов, мужчина пытался проехать через границу. На угнанном транспорте он приехал на временно закрытый пункт пропуска в Салле, перелез через закрытые ворота, после чего его сразу задержал пограничный патруль.
Тест на алкоголь показал состояние сильного опьянения. Мужчину подозревают в нарушении государственной границы, управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, угоне транспортного средства и мелком мошенничестве с банковской картой.
