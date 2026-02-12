Гонка на лафетах к обрыву

Деградация советской элиты напоминала осыпавшееся по осени дерево. Члены Политбюро стали уходить из жизни. В ноябре 1982 года умер Брежнев, его похоронили рядом с Мавзолеем. Генсеком стал глава КГБ Юрий Андропов. Начал запрягать резво, но скоро попал в больницу и умер в феврале 1984-го. В 1983 году Андропов вместе с президентом Рейганом был назван журналом «Тайм» «человеком года». Леонид Брежнев за 18 лет такого признания не добился.