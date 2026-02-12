Вашингтон
Гонка на лафетах к обрыву

13 февраля 1984 года Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Константин Черненко. Во главе огромного государства встал человек, имя которого знают лишь политологи.

Граждане называют эту эпоху «гонка на лафетах».

В 1964 году к власти пришел Леонид Брежнев, который после бурной эпохи Хрущева провозгласил лозунг «стабильности кадров». Номенклатура, которая прежде дрожала за свою судьбу, восприняла лозунг с восторгом. За 18 лет при Брежневе на олимпе не наблюдалось жестокосердных чисток.

По опросам, эпоху Леонида Брежнева большинство наших граждан помнят как самый счастливый период в истории СССР. 1970-е годы — время общего умиротворения и неторопливого, но неуклонного повышения уровня жизни. Выражали недовольство диссиденты, но граждане не понимали, чем они недовольны. Не понимало и руководство, отчего возникла идея лечить инакомыслящих в психбольнице.

Безмятежность привела к застою. Страна под сенью дряхлых, почтенного возраста старцев, которые составляли Политбюро, потеряла импульс развития. В начале 1970-х видные экономисты на Западе с тревогой предрекали победу лагеря социализма в конкуренции с капитализмом. Но в сонном застое Советский Союз проморгал важный технологической рывок в электронике, а экономика, взяв курс на углеводороды, стала буксовать.

Деградация советской элиты напоминала осыпавшееся по осени дерево. Члены Политбюро стали уходить из жизни. В ноябре 1982 года умер Брежнев, его похоронили рядом с Мавзолеем. Генсеком стал глава КГБ Юрий Андропов. Начал запрягать резво, но скоро попал в больницу и умер в феврале 1984-го. В 1983 году Андропов вместе с президентом Рейганом был назван журналом «Тайм» «человеком года». Леонид Брежнев за 18 лет такого признания не добился.

Черненко был очень болен уже в момент избрания. Сегодня ясно, что это, как ни горько, было аргументом в его пользу, Политбюро пуще огня боялось перемен, которых требовал Виктор Цой. Черненко умер в марте 1985-го. Ушли из жизни также видные члены Политбюро Дмитрий Устинов и Арвид Пельше. Были переименованы многие города и улицы.

Похороны проходили с воинскими почестями — отсюда «гонка на лафетах». Кончину Брежнева восприняли как утрату, но потом народ утомился, пошли анекдоты. «Гонка на лафетах» привела к падению авторитета власти и дискредитации советской системы.

На смену старцам пришел молодой Михаил Горбачев. Но это уже совсем другая и противоречивая эпоха. Финал трагичен — великая страна погибла во многом из-за некомпетентного руководства, которое не чувствовало дыхания времени.