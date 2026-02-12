Гонка на лафетах к обрыву

Граждане называют эту эпоху «гонка на лафетах».
В 1964 году к власти пришел Леонид Брежнев, который после бурной эпохи Хрущева провозгласил лозунг «стабильности кадров». Номенклатура, которая прежде дрожала за свою судьбу, восприняла лозунг с восторгом. За 18 лет при Брежневе на олимпе не наблюдалось жестокосердных чисток.
По опросам, эпоху Леонида Брежнева большинство наших граждан помнят как самый счастливый период в истории СССР. 1970-е годы — время общего умиротворения и неторопливого, но неуклонного повышения уровня жизни. Выражали недовольство диссиденты, но граждане не понимали, чем они недовольны. Не понимало и руководство, отчего возникла идея лечить инакомыслящих в психбольнице.
Безмятежность привела к застою. Страна под сенью дряхлых, почтенного возраста старцев, которые составляли Политбюро, потеряла импульс развития. В начале 1970-х видные экономисты на Западе с тревогой предрекали победу лагеря социализма в конкуренции с капитализмом. Но в сонном застое Советский Союз проморгал важный технологической рывок в электронике, а экономика, взяв курс на углеводороды, стала буксовать.
Деградация советской элиты напоминала осыпавшееся по осени дерево. Члены Политбюро стали уходить из жизни. В ноябре 1982 года умер Брежнев, его похоронили рядом с Мавзолеем. Генсеком стал глава КГБ Юрий Андропов. Начал запрягать резво, но скоро попал в больницу и умер в феврале 1984-го. В 1983 году Андропов вместе с президентом Рейганом был назван журналом «Тайм» «человеком года». Леонид Брежнев за 18 лет такого признания не добился.
Черненко был очень болен уже в момент избрания. Сегодня ясно, что это, как ни горько, было аргументом в его пользу, Политбюро пуще огня боялось перемен, которых требовал Виктор Цой. Черненко умер в марте 1985-го. Ушли из жизни также видные члены Политбюро Дмитрий Устинов и Арвид Пельше. Были переименованы многие города и улицы.
Похороны проходили с воинскими почестями — отсюда «гонка на лафетах». Кончину Брежнева восприняли как утрату, но потом народ утомился, пошли анекдоты. «Гонка на лафетах» привела к падению авторитета власти и дискредитации советской системы.
На смену старцам пришел молодой Михаил Горбачев. Но это уже совсем другая и противоречивая эпоха. Финал трагичен — великая страна погибла во многом из-за некомпетентного руководства, которое не чувствовало дыхания времени.