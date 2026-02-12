Журналисты Италии проведут забастовку из-за скандала с открытием ОИ-2026

Профсоюз журналистов Usigrai сообщил, что 13 февраля состоится «забастовка подписей» — форма протеста, в рамках которой материалы выйдут в эфир и на цифровых платформах сети телеканалов Rai без указания авторов. Акцию проведут на фоне несогласия с позицией руководства и в защиту репутации редакций.