Журналисты Италии проведут забастовку из-за скандала с открытием ОИ-2026

Журналисты итальянской телекомпании Rai планируют провести акцию протеста из-за скандала, вызванного работой директора спортивного вещания Паоло Петрекки как комментатора церемонии открытия Олимпийских игр.
Профсоюз журналистов Usigrai сообщил, что 13 февраля состоится «забастовка подписей» — форма протеста, в рамках которой материалы выйдут в эфир и на цифровых платформах сети телеканалов Rai без указания авторов. Акцию проведут на фоне несогласия с позицией руководства и в защиту репутации редакций.
«Мы объявляем о забастовке подписей, которая продлится весь день в пятницу, 13 февраля, и для всех новостных программ Rai и в интернете», — сказано в заявлении.
В прямом эфире трансляции Паоло Петрекка перепутал президента Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри с дочерью лидера Италии Серджо Маттареллы. Кроме того, он не узнал чемпионок нацсборной по волейболу и принял актрису Матильду Де Анджелис за певицу Мэрайей Кэри.