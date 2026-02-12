Вашингтон
Журналисты Италии проведут забастовку из-за скандала с открытием ОИ-2026

Журналисты Италии объявили забастовку из-за скандала, вызванного работой Паоло Петрекки как комментатора церемонии открытия Олимпийских игр.

Источник: Аргументы и факты

Журналисты итальянской телекомпании Rai планируют провести акцию протеста из-за скандала, вызванного работой директора спортивного вещания Паоло Петрекки как комментатора церемонии открытия Олимпийских игр.

Профсоюз журналистов Usigrai сообщил, что 13 февраля состоится «забастовка подписей» — форма протеста, в рамках которой материалы выйдут в эфир и на цифровых платформах сети телеканалов Rai без указания авторов. Акцию проведут на фоне несогласия с позицией руководства и в защиту репутации редакций.

«Мы объявляем о забастовке подписей, которая продлится весь день в пятницу, 13 февраля, и для всех новостных программ Rai и в интернете», — сказано в заявлении.

В прямом эфире трансляции Паоло Петрекка перепутал президента Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри с дочерью лидера Италии Серджо Маттареллы. Кроме того, он не узнал чемпионок нацсборной по волейболу и принял актрису Матильду Де Анджелис за певицу Мэрайей Кэри.