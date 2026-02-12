Вашингтон
Врач Исаев назвал заболевания, которые повышают риски развития алкоголизма

Нарколог Руслан Исаев заявил, что алкоголизм может быть симптомом психического заболевания.

Источник: Аргументы и факты

Алкоголизм во многих случаях является не самостоятельным заболеванием, а симптомом нелеченого психического расстройства. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

По его словам, люди с ментальными нарушениями часто используют спиртное как форму «самолечения». При депрессии алкоголь временно притупляет тоску и чувство пустоты. При биполярном расстройстве его употребляют в депрессивной фазе для облегчения страданий, а в маниакальной — для снижения тревоги и бессонницы. Пациенты с тревожными расстройствами с помощью алкоголя снимают напряжение и ускоряют засыпание, а при синдроме дефицита внимания он помогает примитивно регулировать импульсивность.

Исаев подчеркнул, что в таких случаях врачи говорят о «двойном диагнозе». Психическое заболевание повышает уязвимость к алкоголю, а регулярное употребление спиртного утяжеляет течение депрессии, тревоги или эмоциональной нестабильности. Алкоголь вмешивается в работу нейромедиаторов и дает лишь краткосрочное облегчение, со временем усугубляя исходные симптомы.

Формируется замкнутый круг, когда психическая боль толкает к употреблению, а само употребление усиливает расстройство. Эксперт заключил, что лечить только зависимость недостаточно. Без терапии депрессии, тревоги или нарушений саморегуляции алкоголь остается для человека единственным доступным способом справляться с напряжением, даже при внешней трезвости страдание сохраняется.

Ранее эксперт Рибейро Лейтао рассказал о плане из семи пунктов для борьбы с алкоголизмом.