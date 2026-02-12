Врач Исаев назвал заболевания, которые повышают риски развития алкоголизма

По его словам, люди с ментальными нарушениями часто используют спиртное как форму «самолечения». При депрессии алкоголь временно притупляет тоску и чувство пустоты. При биполярном расстройстве его употребляют в депрессивной фазе для облегчения страданий, а в маниакальной — для снижения тревоги и бессонницы. Пациенты с тревожными расстройствами с помощью алкоголя снимают напряжение и ускоряют засыпание, а при синдроме дефицита внимания он помогает примитивно регулировать импульсивность.