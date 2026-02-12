В Японии мужчина взял попугаев в заложники, требуя встречи с их хозяйкой

В Японии мужчина взял в заложники четырех попугаев, пытаясь заставить их хозяйку лично встретиться с ним. Об этом сообщает издание Sora News.
Как рассказала женщина, она получила несколько сообщений от мужчины, с которым ранее была знакома. В переписке он требовал, чтобы она вернулась домой. В качестве давления он угрожал ее домашним питомцам.
По словам японки, в сообщениях говорилось, что иного способа спасти попугаев, кроме как вернуться домой, у нее нет.
Позднее мужчина заявил, что готов «пощадить» птиц, если она извинится по телефону. Женщина отказалась выполнять выдвинутые требования и обратилась в правоохранительные органы.
Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и задержали подозреваемого. В ведомстве не уточнили состояние попугаев и не раскрыли иных подробностей инцидента.
