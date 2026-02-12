В Уфе планируют изменить Генеральный план

В повестке предстоящего заседания — обновление схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов в горсовет Уфы, отчет о деятельности администрации города за 2025 год, а также доклад об итогах социально-экономического развития города.
В ходе заседаний депутаты рассмотрели проект решения о проведении общественных обсуждений по внесению изменений в Генеральный план Уфы до 2042 года. Предлагаемые проектом изменения направлены на комплексное развитие города, уточнение границ функциональных зон, на учет объектов республиканского и местного значения, а также иные изменения. Проведение общественных обсуждений позволит учесть мнение жителей при дальнейшей работе над Генеральным планом.
Кроме того, депутаты рассмотрели проект изменений в положение об управлении по обеспечению жизнедеятельности города. Документом предлагается закрепить за управлением координацию и организацию текущего ремонта асфальта в межквартальных проездах и на въездах во дворы. Реализация этих изменений направлена на улучшение санитарного и эстетического состояния городской среды.
Проектом актуализируется перечень подведомственных учреждений управления. В частности, вместо ликвидированного учреждения дополнительного образования «Учебный центр профессионального обучения города Уфы» в перечень включается муниципальное бюджетное учреждение «Специализированный центр “Защита”.
Окончательные решения по всем рассмотренным вопросам депутаты примут на очередном заседании городского совета Уфы, которое состоится 18 февраля 2026 года.
