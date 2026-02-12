Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе планируют изменить Генеральный план

В городском Совете Уфы состоялись совместные заседания постоянных комиссий. Депутаты рассмотрели проекты решений, внесенные на 60-е заседание Совета.

Источник: админстрация Уфы / админстрация Уфы

В повестке предстоящего заседания — обновление схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов в горсовет Уфы, отчет о деятельности администрации города за 2025 год, а также доклад об итогах социально-экономического развития города.

В ходе заседаний депутаты рассмотрели проект решения о проведении общественных обсуждений по внесению изменений в Генеральный план Уфы до 2042 года. Предлагаемые проектом изменения направлены на комплексное развитие города, уточнение границ функциональных зон, на учет объектов республиканского и местного значения, а также иные изменения. Проведение общественных обсуждений позволит учесть мнение жителей при дальнейшей работе над Генеральным планом.

Кроме того, депутаты рассмотрели проект изменений в положение об управлении по обеспечению жизнедеятельности города. Документом предлагается закрепить за управлением координацию и организацию текущего ремонта асфальта в межквартальных проездах и на въездах во дворы. Реализация этих изменений направлена на улучшение санитарного и эстетического состояния городской среды.

Проектом актуализируется перечень подведомственных учреждений управления. В частности, вместо ликвидированного учреждения дополнительного образования «Учебный центр профессионального обучения города Уфы» в перечень включается муниципальное бюджетное учреждение «Специализированный центр “Защита”.

Окончательные решения по всем рассмотренным вопросам депутаты примут на очередном заседании городского совета Уфы, которое состоится 18 февраля 2026 года.

Ранее в Уфе подвели итоги общественных обсуждений правил благоустройства.