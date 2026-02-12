В Уфе планируют изменить Генеральный план

Кроме того, депутаты рассмотрели проект изменений в положение об управлении по обеспечению жизнедеятельности города. Документом предлагается закрепить за управлением координацию и организацию текущего ремонта асфальта в межквартальных проездах и на въездах во дворы. Реализация этих изменений направлена на улучшение санитарного и эстетического состояния городской среды.