«Абсурдная ситуация»: Сихарулидзе прокомментировал скандал с Гуменником на Олимпиаде

Российский фигурист Антон Сихарулидзе прокомментировал скандал, который произошел с музыкальным сопровождением выступления чемпиона России Петра Гуменника на Олимпиаде в Италии. В интервью ТАСС он назвал ситуацию «абсурдной».
— Совершенно абсурдная ситуация: за три дня до Олимпийских игр спортсмен вынужден менять музыку. А значит, по сути, и программу. Такого не было никогда. Что дальше? В следующий раз, видимо, заберут еще и коньки — и будем кататься, как волк в известной серии «Ну, погоди!», на своих когтях, — приводят его слова в материале.
Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для выступления. Позже журналист Дмитрий Губерниев возмутился, что команда не озаботилась этим вопросом. Он также назвал их бездействие «раздолбайством».
В результате фигурист изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы и выступил под композицию «Waltz 1805».
Петр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы в соревнованиях одиночников на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его непрыжковые элементы судьи оценили наивысшим, четвертым уровнем сложности.
Члены жюри выставили Гуменнику 86,72 балла, из которых 48,43 балла составляют оценки за технику, а 38,29 — за компоненты. По итогам жеребьевки Гуменник выступал под первым номером. 8 февраля фигурист провел свою первую тренировку на олимпийском льду.