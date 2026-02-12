Онищенко предложил новое название для среднего профессионального образования

Инициатива прозвучала во исполнение поручения президента Владимира Путина. Ранее глава государства поставил вопрос о пересмотре термина, которым сегодня обозначают обучение в колледжах и техникумах. По замыслу, новое название должно подчеркнуть ценность и статус рабочих специальностей.