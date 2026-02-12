Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко предложил новое название для среднего профессионального образования

Академик РАН Геннадий Онищенко выступил с инициативой переименовать среднее профессиональное образование, убрав из термина слово «среднее». Своё предложение он озвучил в беседе с ТАСС.

Источник: Life.ru

«Работа вестись должна в изъятии из этого определения слова “среднее”, а “профессиональное образование” нужно оставить», — сказал Онищенко.

Инициатива прозвучала во исполнение поручения президента Владимира Путина. Ранее глава государства поставил вопрос о пересмотре термина, которым сегодня обозначают обучение в колледжах и техникумах. По замыслу, новое название должно подчеркнуть ценность и статус рабочих специальностей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.