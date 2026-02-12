Вашингтон
Издательство «АСТ» продлило права на книги Стивена Кинга, вышедшие до 2022 года

Издательство «АСТ» продолжит издавать книги американского писателя Стивена Кинга, которые вышли в России до 2022 года. При этом его новые произведения остаются недоступны для лицензирования. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе издательства.

— Издательство «АСТ» продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги американского писателя Стивена Кинга. Данное продление касается исключительно текущего портфеля (бэклиста), тогда как новые проекты автора по-прежнему недоступны для лицензирования в России, — говорится в сообщении.

Кроме того, во время презентации итогов 2025 года книжного рынка генеральный директор издательства Татьяна Горская высказалась о проблеме взаимодействия с зарубежными авторами прикладной литературы. Помимо сокращения числа продлений и заключений новых договоров с иностранными писателями, осложнилось и взаимодействие с ними, передает РИА Новости.

26 ноября 2025 года Татьяна Горская сообщила, что тираж романа Стивена Кинга «Оно» убрали с полок российских книжных магазинов после жалоб на описание нетрадиционных отношений, которые поступили в издательство. Она подчеркнула, что роман издается в России на протяжении многих лет, и к его содержанию давно не возвращались.