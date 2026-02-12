Издательство «АСТ» продлило права на книги Стивена Кинга, вышедшие до 2022 года

26 ноября 2025 года Татьяна Горская сообщила, что тираж романа Стивена Кинга «Оно» убрали с полок российских книжных магазинов после жалоб на описание нетрадиционных отношений, которые поступили в издательство. Она подчеркнула, что роман издается в России на протяжении многих лет, и к его содержанию давно не возвращались.