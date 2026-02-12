Фигурист Гуменник признался, что его не волнует место на Олимпиаде

«Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен», — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, по итогам короткой программы Гуменник занимает 12-е место. В произвольной программе фигурист заявил пять четверных прыжков: четверной флип, лутц, риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, а также тройной лутц — тройной риттбергер. Он выступит под 13-м стартовым номером 13 февраля.
Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.