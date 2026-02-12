Невестка Наташи Королёвой снялась на видео в откровенном платье в Таиланде

Напомним, летом 2024 года Архип Глушко женился на бывшей стриптизёрше Мелиссе Фокс. На свадьбе произошёл инцидент — Наташа Королёва «случайно» наступила на фату невестки во время торжества. Сама певица записала этот момент на видео и выложила его в соцсети.