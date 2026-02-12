Вашингтон
Невестка Наташи Королёвой снялась на видео в откровенном платье в Таиланде

Сын Наташи Королёвой Архип Глушко отправился на отдых в Таиланд вместе с 25-летней женой Мелиссой (Анной Волынкиной). Невестка певицы опубликовала в личном блоге свежие кадры из отпуска.

Невестка Наташи Королёвой в Таиланде. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melissa_foxs_

Молодые люди посетили местные достопримечательности. Девушка сняла короткое видео во время поездки на общественном транспорте.

На ролике Мелисса предстала в откровенном образе. Она выбрала светлое облегающее платье с глубоким декольте и круглыми вырезами на груди и животе. Волосы она распустила, макияж сделал лёгким и естественным.

Напомним, летом 2024 года Архип Глушко женился на бывшей стриптизёрше Мелиссе Фокс. На свадьбе произошёл инцидент — Наташа Королёва «случайно» наступила на фату невестки во время торжества. Сама певица записала этот момент на видео и выложила его в соцсети.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.