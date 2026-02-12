Эксперт Благая: в период максимализма нельзя ставить ультиматумы подростку

По словам эксперта, в возрасте от 12 до 17 лет у ребенка активно формируется система ценностей, часто противоположная семейной, происходят гормональные изменения и перестройка мышления. Подросток уже не хочет вести себя по-детски, но еще не знает, как быть взрослым, что создает внутренний разрыв. Мир в этот период видится ему в черно-белых тонах, отсюда стремление к крайностям и протест против родителей, системы и окружения.