Эксперт Благая: в период максимализма нельзя ставить ультиматумы подростку

Подростковый максимализм является естественным этапом развития личности, а не следствием ошибок воспитания или плохого характера. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Юлия Благая.
По словам эксперта, в возрасте от 12 до 17 лет у ребенка активно формируется система ценностей, часто противоположная семейной, происходят гормональные изменения и перестройка мышления. Подросток уже не хочет вести себя по-детски, но еще не знает, как быть взрослым, что создает внутренний разрыв. Мир в этот период видится ему в черно-белых тонах, отсюда стремление к крайностям и протест против родителей, системы и окружения.
За резкими словами, экспериментами с внешностью или рискованными решениями стоит не желание разрушить отношения, а потребность в автономии и признании собственной значимости. Благая подчеркивает, что попытки усилить контроль и давление приводят лишь к обратному эффекту.
Психолог рекомендует родителям выстраивать безопасный диалог. Важно признавать чувства подростка, даже если его позиция неприемлема, задавать вопросы вместо обвинений, устанавливать четкие, но объясненные границы без ультиматумов. При потенциально опасном поведении задача взрослого — не запугивать, а информировать и оставаться рядом. Фразы, отвергающие ребенка, разрушают доверие и толкают к тайным экспериментам.
Подростковый максимализм — временное явление. Со временем мышление становится гибче, появляется способность учитывать чужую точку зрения. Главная задача родителя в этот период — сохранять контакт и быть устойчивой опорой, на которой ребенок учится ответственности и диалогу.
