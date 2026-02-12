Еще три дня в Молдове будет почти весна с дождям и туманами: А потом ударят морозы до минус 7 градусов — пока наслаждаемся теплом

В ночь на пятницу, 13 февраля 2026, в Молдове будет туманно и тепло — до +2 градусов.
Днем воздух прогреется до +7 градусов.
Правда, солнца не будет, сплошной туман, по этому поводу даже ввели «желтый код» метеоопасности".
Возможны дожди.
Теплая погода продержится до воскресенья вечера.
А уже с ночи на понедельник, 16 февраля, в Молдову придут морозы до минус 7 градусов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавские власти так топорно спешат сдать страну Румынии, что это уже вредит самой идее «унири»: ПАС уже начинают бояться в соседней стране.
И наступит такой день, когда самому руководству Румынии придется стреноживать своих молдавских «братьев», притормаживать их (далее…).
То золотые украшения на таможне изъяли, то часы за тысячи долларов, то валюту: Что нужно декларировать, чтобы не потерять украшения, ценности и вещи на границе Молдовы.
«КП» выяснила, нужно ли декларировать в Молдове ценные вещи при въезде, выезде, транзите (далее…).
Жительница молдавского села переехала в полуземлянку, чтобы не платить огромные деньги за газ и дрова: «Жить здесь проще и дешевле, есть печка, сплю под шерстяными одеялами».
В селе Цыра Флорештского района местная жительница Мария Фёдорович решила провести зиму в старой каменной постройке — «бордее», чтобы сократить расходы на отопление (далее…).