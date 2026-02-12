Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще три дня в Молдове будет почти весна с дождям и туманами: А потом ударят морозы до минус 7 градусов — пока наслаждаемся теплом

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 13 февраля 2026, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 13 февраля 2026, в Молдове будет туманно и тепло — до +2 градусов.

Днем воздух прогреется до +7 градусов.

Правда, солнца не будет, сплошной туман, по этому поводу даже ввели «желтый код» метеоопасности".

Возможны дожди.

Теплая погода продержится до воскресенья вечера.

А уже с ночи на понедельник, 16 февраля, в Молдову придут морозы до минус 7 градусов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавские власти так топорно спешат сдать страну Румынии, что это уже вредит самой идее «унири»: ПАС уже начинают бояться в соседней стране.

И наступит такой день, когда самому руководству Румынии придется стреноживать своих молдавских «братьев», притормаживать их (далее…).

То золотые украшения на таможне изъяли, то часы за тысячи долларов, то валюту: Что нужно декларировать, чтобы не потерять украшения, ценности и вещи на границе Молдовы.

«КП» выяснила, нужно ли декларировать в Молдове ценные вещи при въезде, выезде, транзите (далее…).

Жительница молдавского села переехала в полуземлянку, чтобы не платить огромные деньги за газ и дрова: «Жить здесь проще и дешевле, есть печка, сплю под шерстяными одеялами».

В селе Цыра Флорештского района местная жительница Мария Фёдорович решила провести зиму в старой каменной постройке — «бордее», чтобы сократить расходы на отопление (далее…).