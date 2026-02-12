Трехкратный чемпион Португалии по футболу Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Бразильский защитник и трехкратный чемпион Португалии Матеус Рейс перешел из лиссабонского футбольного клуба «Спортинга» в московский ЦСКА. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе российского клуба.
Соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до июня 2029 года — он будет выступать под вторым номером.
— Последней командой Матеуса был «Спортинг», с которым бразилец трижды становился чемпионом Португалии, а также по одному разу побеждал в Кубке лиги, Кубке и Суперкубке страны. Рейс считается рекордсменом клуба по выигранным трофеям среди иностранных футболистов, — говорится в сообщении.
Всего в составе португальской команды Рейс принял участие в 222 играх. До переезда в Португалию он выступал в клубах из чемпионата Бразилии. В клубе отметили, что спортсмен способен занимать позицию как центрального, так и левого защитника, передает Telegram-канал ЦСКА.
