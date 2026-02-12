Трехкратный чемпион Португалии по футболу Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Всего в составе португальской команды Рейс принял участие в 222 играх. До переезда в Португалию он выступал в клубах из чемпионата Бразилии. В клубе отметили, что спортсмен способен занимать позицию как центрального, так и левого защитника, передает Telegram-канал ЦСКА.