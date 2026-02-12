В России создан Институт соцархитектуры для проектирования изменений в обществе

«Для систематизации социальных проектов в масштабах страны, аккумуляции уже существующих лучших практик и создания новых при поддержке Администрации Президента на базе Президентской платформы “Россия — страна возможностей” был создан Институт социальной архитектуры. Его основной целью является проектирование и организация общественных изменений, которые влияют на благополучие общества», — объявил возглавивший Институт профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.
В основе деятельности института — 7-я статья Конституции о социальном государстве и тезис Владимира Путина о необходимости «создавать прочную основу для осуществления гражданских инициатив, совместной плодотворной деятельности государства и общества».
Володенков пояснил: социальная реальность не является застывшей данностью — её можно и нужно проектировать через коллективное целеполагание. Социальный архитектор, по его словам, — это не политтехнолог, работающий на краткосрочные рейтинги, а стратег-интегратор, соединяющий знания разных дисциплин ради достойной жизни человека.
Принципиальное отличие отечественной школы от западной «социальной инженерии» — в подходе: в России не внедряют жёсткие конструкции, а создают условия, в которых люди сами выстраивают отношения, сообщества и смыслы. Социальное проектирование становится не только инструментом развития, но и элементом национальной безопасности, позволяя противостоять попыткам демонизации и изоляции страны в глобальном пространстве.
Директор Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» Наталья Стапран отметила, что в условиях технологической революции и демографического кризиса социальная архитектура трансформируется из системы фиксированных институтов в систему проектируемых правил и адаптивных механизмов. Ключевое условие — суверенитет, который Россия способна удерживать на всех уровнях.
Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова подчеркнула: социальная архитектура становится ядром социогуманитарного знания в обновлённой системе высшего образования. Проректоры по молодёжной политике уже сегодня выступают архитекторами воспитывающей среды в университетах, формируя социально ответственных граждан.
Новая профессиональная область активно встраивается в образовательный контур. Руководитель мастерской «Дигория» Анастасия Кузнецова сообщила, что первые социальные архитекторы выпустятся из Финансового университета уже этим летом. Магистерские программы запущены в МГУ (конкурс — 10 человек на место) и Финуниверситете, готовится открытие в СПбГУ.
Институт социальной архитектуры, по её словам, формирует методологическую рамку и научный фундамент дисциплины. Специалисты такого профиля уже востребованы в органах власти, корпорациях и региональных управленческих командах.
Победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Александр Зданович привёл в пример успешного социального проектирования выставку «Россия» и Национальный центр «Россия». Такие проекты позволяют миллионам людей ощутить сопричастность к развитию страны и понять своё место в реализации национальных целей.
Футуролог Руслан Юсуфов обозначил развилку: человечество либо формирует собственный образ будущего, либо это будущее создадут и продадут другие. Ключевое слово XXI века — субъектность. Для её сохранения необходима кросс-дисциплинарная общественная дискуссия с участием экономистов, социологов, педагогов и технических специалистов.
«Необходимо совершать сверхусилия, создавать будущее руками своими — иначе кто-то создаст его за нас. Как футуролог, я не оцениваю хорошо это или плохо, а предъявляю сценарии, фасилитирую оценку последствий, осмысление критериев выбора. Как дойти туда, куда хотим мы сами, а не куда нас приведут», — резюмировал Руслан Юсуфов.
Ранее сообщалось, что на базе платформы «Россия — страна возможностей» откроют Институт социальной архитектуры. Александр Харичев из Администрации президента считает, что сейчас очень важно заниматься социальным прогнозированием и моделированием, чтобы выстраивать образ будущего. Новый институт как раз будет изучать социальные изменения, моделировать и проектировать их. Харичев добавил, что выбор платформы для этой задачи говорит о том, что она действительно нужна и работает.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.