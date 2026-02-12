В России создан Институт соцархитектуры для проектирования изменений в обществе

Ранее сообщалось, что на базе платформы «Россия — страна возможностей» откроют Институт социальной архитектуры. Александр Харичев из Администрации президента считает, что сейчас очень важно заниматься социальным прогнозированием и моделированием, чтобы выстраивать образ будущего. Новый институт как раз будет изучать социальные изменения, моделировать и проектировать их. Харичев добавил, что выбор платформы для этой задачи говорит о том, что она действительно нужна и работает.