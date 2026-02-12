Здание кинотеатра «Россия» в Ростове должны реконструировать к 2028 году

В Ростове восстановят кинотеатр «Россия», сквер Строителей и парк им. М. Горького. Об этом в четверг, 12 февраля, заявил губернатор Донского региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. Глава региона опубликовал несколько фото обхода центра вместе с главой города Александром Скрябиным.
Так, в сквере Строителей на Буденновском в этом году начнут масштабное благоустройство. Ростовчане сами выбрали его для обновления в ходе голосования. Из бюджета направят более 72 миллионов рублей.
— Задача — сохранить как можно больше зелени и добавить почти 900 новых деревьев и кустарников, — обозначил губернатор. — В сквере появятся современные детские и спортивные зоны, удобные лавочки и система полива.
Парк имени Горького тоже признали объектом, который требует внимания.
— Это любимое место отдыха горожан и часть истории города.
Судьба кинотеатра «Россия» долгие годы беспокоила ростовчан. Теперь есть решение суда: собственник обязан восстановить объект культурного наследия в историческом облике до 2028 года. Юрий Слюсарь поручил ведомствам вместе с владельцем представить согласованное архитектурное и функциональное решение.
— Ключевое требование — точное соответствие оригиналу, включая сохранение исторической вывески.
Также 12 февраля был презентован проект туристического центра донской столицы. Там можно будет узнать об экскурсиях, музеях и культурных событиях, заказать тур или прогулку.
