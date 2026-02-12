Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание кинотеатра «Россия» в Ростове должны реконструировать к 2028 году

Глава Дона заверил, что здание кинотеатра «Россия» в Ростове должны восстановить точь-в-точь вплоть до исторической вывески.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове восстановят кинотеатр «Россия», сквер Строителей и парк им. М. Горького. Об этом в четверг, 12 февраля, заявил губернатор Донского региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. Глава региона опубликовал несколько фото обхода центра вместе с главой города Александром Скрябиным.

Так, в сквере Строителей на Буденновском в этом году начнут масштабное благоустройство. Ростовчане сами выбрали его для обновления в ходе голосования. Из бюджета направят более 72 миллионов рублей.

— Задача — сохранить как можно больше зелени и добавить почти 900 новых деревьев и кустарников, — обозначил губернатор. — В сквере появятся современные детские и спортивные зоны, удобные лавочки и система полива.

Парк имени Горького тоже признали объектом, который требует внимания.

— Это любимое место отдыха горожан и часть истории города.

Судьба кинотеатра «Россия» долгие годы беспокоила ростовчан. Теперь есть решение суда: собственник обязан восстановить объект культурного наследия в историческом облике до 2028 года. Юрий Слюсарь поручил ведомствам вместе с владельцем представить согласованное архитектурное и функциональное решение.

— Ключевое требование — точное соответствие оригиналу, включая сохранение исторической вывески.

Также 12 февраля был презентован проект туристического центра донской столицы. Там можно будет узнать об экскурсиях, музеях и культурных событиях, заказать тур или прогулку.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше