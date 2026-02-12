Эксперт Наумова призвала не заставлять партнера праздновать 14 февраля

О том, в каких случаях День всех влюбленных способен помочь примирению, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич в беседе с РИАМО. Она посоветовала оценить серьезность конфликта. Если ссора незначительная и оба готовы к диалогу, праздник может стать мостом к примирению. При сильных обидах и нежелании быть вместе лучше отложить торжество и заняться решением проблемы.