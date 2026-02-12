Эксперт Наумова призвала не заставлять партнера праздновать 14 февраля

Отказ партнера от празднования Дня святого Валентина не означает проблем в отношениях, и обижаться без разговора не стоит. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Наталья Наумова.
По словам специалиста, прежде чем делать выводы, важно выяснить причину нежелания отмечать праздник. За отказом может стоять убеждение, что каждый день должен быть праздником, или попытка выразить обиду. Заставлять вторую половинку нельзя — это нарушает равенство и порождает новые обиды. Психолог рекомендует делиться своими чувствами и объяснять, почему праздник значим, а также слышать аргументы партнера. Отношения важнее формального повода для торжества.
О том, в каких случаях День всех влюбленных способен помочь примирению, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич в беседе с РИАМО. Она посоветовала оценить серьезность конфликта. Если ссора незначительная и оба готовы к диалогу, праздник может стать мостом к примирению. При сильных обидах и нежелании быть вместе лучше отложить торжество и заняться решением проблемы.
Галич предостерегла от манипуляций праздником и попыток обменять подарок на прощение. Она рекомендовала проявлять инициативу мягко. Для этого можно начать разговор, сделать небольшой жест внимания — открытку, записку или завтрак. Если примирение невозможно, дату стоит перенести, чтобы не усугублять конфликт.
Ранее психолог Анастасия Мироненко объяснила, как выбрать подарок для девушки на 14 февраля.