CAS не допустил до Олимпиады обвиненного в насилии тренера Рейнсалу

7 февраля ISU отстранил Рейнсалу от участия во всех соревнованиях под своей эгидой после того, как двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко выдвинула в его адрес обвинения в физическом и психологическом насилии. По словам спортсменки, оказываемое тренером давление способствовало развитию у нее расстройства пищевого поведения и депрессии.