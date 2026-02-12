CAS не допустил до Олимпиады обвиненного в насилии тренера Рейнсалу

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляцию эстонского тренера по фигурному катанию Раймо Рейнсалу на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о его временном отстранении. Об этом сообщается на официальном сайте суда.
7 февраля ISU отстранил Рейнсалу от участия во всех соревнованиях под своей эгидой после того, как двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко выдвинула в его адрес обвинения в физическом и психологическом насилии. По словам спортсменки, оказываемое тренером давление способствовало развитию у нее расстройства пищевого поведения и депрессии.
Рейнсалу планировал сопровождать литовскую фигуристку Меду Варякойите на Олимпийских играх в Италии. 9 февраля он подал апелляцию, указав, что его отсутствие на Играх причинит непоправимый ущерб профессиональной репутации и негативно скажется на спортсменке.
На заседании 11 февраля коллегия CAS подчеркнула, что временное отстранение не является дисциплинарной санкцией, а представляет собой меру предосторожности и защиты. В решении указано, что такая мера не предполагает презумпции вины, а направлена на обеспечение целостности спорта.
С учетом серьезности предъявленных обвинений суд пришел к выводу, что ISU имел основания полагать: сохранение тренера в должности до завершения разбирательства может создавать риски, несовместимые с превентивными и защитными целями кодекса этики ISU.
Таким образом, Рейнсалу не сможет присутствовать на Олимпийских играх в Милане, где Варякойите выступит в женском одиночном катании.