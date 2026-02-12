Впервые прослежена трансформация крупной звезды в черную дыру

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив астрономов открыл свидетельства того, что одна из звезд в галактике Андромеды, ближайшем крупном «соседе» Млечного Пути, несколько лет назад напрямую превратилась в черную дыру, минуя стадию вспышки сверхновой. Изучение этого катаклизма расширит представления ученых о механизмах формирования черных дыр, сообщила пресс-служба американского Колумбийского университета.
«По всей видимости, это самое удивительное открытие за всю мою жизнь. Свидетельства того, что одна из звезд в галактике Андромеды просто исчезла, хранились в открытых архивах снимков на протяжении многих лет. Никто не обращал на них внимания до тех пор, пока мы не начали изучать этот необычный случай», — заявил профессор Колумбийского университета (США) Кишалай Де, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают астрономы, длительное время ученые считали, что все крупные звезды с массой значительно выше солнечной, заканчивают свое существование в виде вспышки сверхновой, после которой остатки светила превращаются в нейтронную звезду или черную дыру. Недавно астрономы обнаружили, что небольшая, но существенная часть светил минует фазу сверхновой и напрямую трансформируется в черную дыру.
Это открытие породило огромный интерес к изучению последствий возникновения подобных «неудавшихся» сверхновых. Астрономы впервые детально изучили процесс прямого превращения звезды в черную дыру при раскрытии истории исчезновения крупной звезды, сверхгиганта M31−2014-DS1, который до 2017 года был частью галактики Андромеды, удаленной от Млечного Пути на 2,5 млн световых лет.
Как обнаружили ученые при анализе архивных снимков с орбитального инфракрасного телескопа НАСА NEOWISE, еще в 2014 году яркость свечения данной звезды, чья масса превышала солнечную примерно в 13 раз, начала плавно расти, однако через три года после этого светило внезапно исчезло, оставив кольцо из пыли и газа. Последующие теоретические расчеты показали, что подобная манера повышения яркости и внезапного угасания соответствует тому, что эта звезда напрямую превратилась в черную дыру.
«Данное открытие заставляет нас задуматься: по сути, на протяжении пяти лет никто не замечал того, как гигантская звезда буквально исчезла с небосвода и прекратила свое существование без вспышки сверхновой. Это существенно меняет наши представления о том, как умирают крупнейшие звезды Вселенной, и указывает на то, что подобные события могут очень часто происходить в окружающем нас космосе, просто мы этого не замечаем», — подытожил профессор Де.