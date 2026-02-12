Впервые прослежена трансформация крупной звезды в черную дыру

«Данное открытие заставляет нас задуматься: по сути, на протяжении пяти лет никто не замечал того, как гигантская звезда буквально исчезла с небосвода и прекратила свое существование без вспышки сверхновой. Это существенно меняет наши представления о том, как умирают крупнейшие звезды Вселенной, и указывает на то, что подобные события могут очень часто происходить в окружающем нас космосе, просто мы этого не замечаем», — подытожил профессор Де.