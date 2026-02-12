Вашингтон
Кардиолог Скородумова назвала продукты, повышающие риск внезапной смерти

Врач Елизавета Скородумова заявила, что употребление жареной курицы и картофеля может привести к внезапной смерти.

Источник: Аргументы и факты

Жареная пища и ультрапереработанные продукты значительно повышают риск внезапной сердечной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщила кардиолог Елизавета Скородумова.

По словам врача, регулярное употребление таких блюд ведет к атеросклерозу, инфарктам и аритмиям. Трансжиры в жареной курице и картофеле фри вызывают воспаление сосудов и увеличивают вероятность смерти на 13−28 процентов. Колбасы, сосиски и копчености из-за высокого содержания соли и холестерина повышают летальность у сердечников на 10−40 процентов.

Эти продукты способствуют накоплению бляшек, скачкам давления и нарушениям ритма, что заканчивается фатальным инфарктом или инсультом. Скородумова подчеркнула, что замена жареного на запеченное, ограничение соли и отказ от ультрапереработанной еды снижают риск внезапной смерти на 36 процентов.

Ранее кардиолог Антон Вахляев назвал опасные для сердца продукты.