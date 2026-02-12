Кардиолог Скородумова назвала продукты, повышающие риск внезапной смерти

По словам врача, регулярное употребление таких блюд ведет к атеросклерозу, инфарктам и аритмиям. Трансжиры в жареной курице и картофеле фри вызывают воспаление сосудов и увеличивают вероятность смерти на 13−28 процентов. Колбасы, сосиски и копчености из-за высокого содержания соли и холестерина повышают летальность у сердечников на 10−40 процентов.