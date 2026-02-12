Вашингтон
Москва уходит под воду: Смоленская превратилась в Венецию

Садовое кольцо встало. Метро «Смоленская» сегодня напоминает не транспортный узел, а набережную. Машины не едут — они плывут. Город утопает в воде, которая пришла к нам вовсе не из туч, а из огромных сугробов, копившихся всю зиму. Этой зимой Москва взяла рекорд по снегу, и теперь природа предъявляет счет. Пройти невозможно даже самым стойким: резиновые сапоги бессильны, вода выше щиколотки. Пешеходы жмутся к стенам домов, водители сигналят в безнадежной пробке. Что готовит нам столица в ближайшие дни? Если весна решит не сбавлять обороты, город ждет настоящий потоп. Остается только наблюдать, как Москва-река выходит из берегов прямо посреди Садового.

