Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Леус не подтвердил слухи о ледяном дожде в Москве и Подмосковье

Первая с декабря 2025 года оттепель придет в российскую столицу 13 февраля, сообщил метеоролог.

Источник: Аргументы и факты

Слухи о том, что в ночь с 12 на 13 февраля в Москве пройдут ледяные дожди, не соответствуют действительности, сообщил «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«У нас в прогнозе ледяных дождей нет, Гидрометцентр с нами согласен», — сказал он.

Леус рассказал, что с 13 февраля в столице начнется первая в новом году оттепель, которая будет сопровождаться облачной погодой и мокрым снегом.

«В Москве к вечеру в четверг — около −1… −3, завтра утром температура повысится до слабых положительных значений. Днем 13 февраля в Москве — +1… +3 градуса», — сказал Леус.

По словам метеоролога, оттепель продлится до субботы, 14 февраля, а в воскресенье, 15 февраля, начнется похолодание и сформируется сильная гололедица.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 13 февраля, в столичном регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Синоптики рассказали, что снегопад, который обрушится на Москву, принесет атлантический циклон.