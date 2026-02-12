Синоптик Леус не подтвердил слухи о ледяном дожде в Москве и Подмосковье

Слухи о том, что в ночь с 12 на 13 февраля в Москве пройдут ледяные дожди, не соответствуют действительности, сообщил «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«У нас в прогнозе ледяных дождей нет, Гидрометцентр с нами согласен», — сказал он.
Леус рассказал, что с 13 февраля в столице начнется первая в новом году оттепель, которая будет сопровождаться облачной погодой и мокрым снегом.
«В Москве к вечеру в четверг — около −1… −3, завтра утром температура повысится до слабых положительных значений. Днем 13 февраля в Москве — +1… +3 градуса», — сказал Леус.
По словам метеоролога, оттепель продлится до субботы, 14 февраля, а в воскресенье, 15 февраля, начнется похолодание и сформируется сильная гололедица.
Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 13 февраля, в столичном регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков.
Синоптики рассказали, что снегопад, который обрушится на Москву, принесет атлантический циклон.