Канадские хоккеисты разгромили чешскую команду в первом матче Олимпиады

Олимпийская сборная Канады по хоккею одержала победу над командой Чехии со счетом 5:0 в первом матче предварительного раунда мужского олимпийского турнира, который прошел Милане.
Во время встречи шайбы забросили Маклин Селебрини на 20-й минуте, Марк Стоун на 27-й минуте, Бо Хорват на 38-й, Натан Маккиннон на 48-й и Ник Судзуки на 54-й. Кроме того, один гол Маккиннона на восьмой минуте не засчитали.
38-летний хоккеист Сидни Кросби сделал две голевые передачи, благодаря чему стал самым возрастным игроком, который набрал очки на Олимпийских играх за сборную Канады. Предыдущий рекорд принадлежал Рэю Бурку, который выступил на Олимпиаде 1998 года, когда ему было 37 лет.
Свои следующие матчи команды проведут 13 февраля: канадская сборная сыграет со швейцарской, а чехи встретятся с французами, которые заменили на турнире сборную России, которую отстранили от соревнований в 2022 году.
В тот же день СМИ сообщили, что игроки Национальной хоккейной лиги намерены переехать из Олимпийской деревни в более комфортные для проживания гостиницы. Кроме того, спортсменов сильно беспокоят случаи заражения норовирусом игроками женских сборных Финляндии и Швейцарии.