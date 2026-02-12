Канадские хоккеисты разгромили чешскую команду в первом матче Олимпиады

Во время встречи шайбы забросили Маклин Селебрини на 20-й минуте, Марк Стоун на 27-й минуте, Бо Хорват на 38-й, Натан Маккиннон на 48-й и Ник Судзуки на 54-й. Кроме того, один гол Маккиннона на восьмой минуте не засчитали.