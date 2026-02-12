Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Геллер заявил о замене в РФ программистов искусственным интеллектом

Эксперт Артем Геллер заявил, что компании не стремятся к расширению штата и привлечению новых IT-специалистов.

Источник: Аргументы и факты

В российских IT-компаниях искусственным интеллектом уже заменено от 10 до 70 процентов рабочих мест. Об этом НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

По его словам, ключевая причина сокращений — не только развитие технологий.

«Коллеги правы в том смысле, что искусственный интеллект повлиял на индустрию. Но еще накладывается тот фактор, что времена непростые, поэтому главная причина такого положения вещей — это просто замороженный поиск», — сказал Геллер.

Компании не расширяют штат, объем инвестиций на рынке невелик, и у работодателей возникает иллюзия, что один сотрудник с помощью ИИ способен заменить нескольких.

Геллер отметил, что в первую очередь под удар попадают программисты, а также специалисты, чья работа связана с созданием текстов и графиков. При этом профессии, требующие участия в сложных проектах и решения нестандартных задач, пока остаются в безопасности.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уже сейчас нужно подумать о людях, чьи профессии могут исчезнуть в результате развития искусственного интеллекта.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше