Эксперт Геллер заявил о замене в РФ программистов искусственным интеллектом

В российских IT-компаниях искусственным интеллектом уже заменено от 10 до 70 процентов рабочих мест. Об этом НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
По его словам, ключевая причина сокращений — не только развитие технологий.
«Коллеги правы в том смысле, что искусственный интеллект повлиял на индустрию. Но еще накладывается тот фактор, что времена непростые, поэтому главная причина такого положения вещей — это просто замороженный поиск», — сказал Геллер.
Компании не расширяют штат, объем инвестиций на рынке невелик, и у работодателей возникает иллюзия, что один сотрудник с помощью ИИ способен заменить нескольких.
Геллер отметил, что в первую очередь под удар попадают программисты, а также специалисты, чья работа связана с созданием текстов и графиков. При этом профессии, требующие участия в сложных проектах и решения нестандартных задач, пока остаются в безопасности.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уже сейчас нужно подумать о людях, чьи профессии могут исчезнуть в результате развития искусственного интеллекта.